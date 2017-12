Começa em Hollywood a contagem regressiva para o Oscar

É semana do Oscar em Hollywood, e, depois de passar três meses no inverno escuro de uma greve trabalhista, o setor cinematográfico finalmente tem algo a comemorar: o próprio cinema. No próximo domingo terá lugar a entrega dos prêmios mais importantes do cinema mundial, com uma lista completa de astros e estrelas como George Clooney e Cate Blanchett desfilando no tapete vermelho diante do Kodak Theatre. Cerca de 5.800 membros eleitores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vão eleger um filme como seu favorito entre indicados que incluem o drama criminal "Onde os Fracos Não Têm Vez" e a comédia adolescente "Juno." Com uma equipe nova de roteiristas, o apresentador do Oscar, Jon Stewart, espera manter o público rindo durante as três horas da cerimônia, transmitida ao vivo pela TV. A greve dos roteiristas terminou há uma semana, e os organizadores do Oscar prometem uma cerimônia tradicional para o público televisivo global, com grandes astros e estrelas, muita moda e, espera-se, ganhadores memoráveis. Os observadores prevêem alguma emoção na disputa das categorias chaves, apesar de muitas delas já contarem com favoritos claros. Segundo os especialistas, os eleitores da Academia gostam de desafiar as previsões. "Onde os Fracos Não Têm Vez" lidera a corrida por melhor filme porque foi premiado pelos sindicatos de produtores, diretores, atores e roteiristas -- quatro indicativos chaves de sucesso no Oscar. Mas os especialistas intuem que o thriller legal "Conduta de Risco" está ascendendo devido à popularidade de seu protagonista, George Clooney, e notam a emergência de "Juno", o único filme indicado a superar o marco chave de 100 milhões de dólares nas bilheterias americanas. Os outros dois indicados são o drama "Sangue Negro", uma reflexão sobre o poder corruptor do dinheiro, e o romance "Desejo e Reparação", outro drama com final sombrio. O britânico Daniel Day-Lewis, de "Sangue Negro", é visto como favorito na disputa pelo troféu de melhor ator, mas ele terá que superar a concorrência de George Clooney. Entre as indicadas para o Oscar de melhor atriz, a também britânica Julie Christie vem sendo a mais cotada devido a seu papel de doente de Alzheimer em "Longe Dela." Mas que ninguém descarte a francesa Marion Cotillard, que fez Edith Piaf em "Piaf -- Um Hino ao Amor", nem Ellen Page, a adolescente grávida de "Juno." Tudo indica que os irmãos Joel e Ethan Coen poderão vencer a disputa por melhor diretor, por "Onde os Fracos Não Têm Vez." E, independentemente de quem ganhar ou perder, os organizadores do Oscar estão contentes com uma coisa: este ano, o Oscar vai continuar.