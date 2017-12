Começa a temporada de premiações no cinema

Robert De Niro aparece não creditado em American Hustle. Faz um gângster dono de cassinos em Las Vegas. É curioso, mas ‘Bob’, como é chamado, também faz um dos aposentados que passam férias na cidade do jogo em Última Viagem a Vegas, em cartaz na cidade. Numa cena de American Hustle – o filme vai se chamar Trapaça, no Brasil –, De Niro interpela Christian Bale e o chama de ‘farmer’, fazendeiro. O diálogo parece meio incompreensível, mas ‘farmer’ é como os gângsteres de Vegas chamavam seus colegas de New Jersey.

A informação foi dada pelo diretor David O. Russell, durante a coletiva global, que reuniu jornalistas dos EUA e de todo o mundo, num hotel de luxo do Soho. Russell aproveitou para contar uma história. De Niro, ao chegar ao set, perguntou ao diretor onde estava Christian (Bale)? “Você já o cumprimentou”, disse Russell. Bale, o Batman, está irreconhecível. Barrigudo, calvo. Nem De Niro, outro mestre do disfarce, o reconheceu.

No domingo passado, quando houve a coletiva, Trapaça – que estreia nacionalmente em 24 de janeiro – já havia recebido os prêmios de melhor filme e diretor do ano pelos críticos de Nova York. Na quarta, foi indicado pelo SAG, Sindicato dos Atores, em vários categorias. Na quinta, mais indicações – no Globo de Ouro. Você pode estar certo de que David O. Russell e seu filme estarão entre os indicados para o Oscar (que será anunciado em janeiro). Você pode achar exagerada a devoção da crítica norte-americana ao diretor. Consideram-no um gênio do calibre de Federico Fellini, o que ele não é, evidentemente. Trapaça não é Três Reis nem I Love Rockabillies, seus melhores filmes. Mas é melhor que O Lado Bom da Vida, e não é pouco.

O filme baseia-se no mais rumoroso escândalo econômico ocorrido nos EUA, nos anos 1970 – o caso Abscam. No pós-Watergate, que derrubou o presidente Richard Nixon, a ‘América’ descobriu os crimes do colarinho branco. Você vai ver um filme de duas horas e, no final, não saberá qual é a fraude que os envolvidos cometeram. O próprio diretor Russell deixou claro que quis fazer um filme “about these people”, sobre essas pessoas, gente como a gente, que enganam os outros, mas que, principalmente, se enganam a si próprias, tentando se convencer de que está tudo bem, quando as coisas não vão nada bem.

E, ao falar ‘dessas pessoas’, Russell apontou os cinco atores que dividiam a mesa com ele – e começam a ganhar suas indicações para melhores do ano. O elenco inteiro foi indicado no SAG Award, o prêmio do Sindicato dos Atores. Bale foi indicado para o Globo de Ouro de melhor ator; Amy Adams e Jennifer Lawrence para os Globos de atriz e coadjuvante. Bradley Cooper e Jeremy Renner não foram indicados, mas estão tão bem quanto os demais. E, assim como Bale se metamorfoseia, com aquela barriga e a calvície, Cooper fica ‘diferente’ de cabelo crespo. Durante boa parte do filme ele passa usando ‘bobes’, num efeito que realça o ridículo (a humanidade?) de seu personagem de agente federal que investiga o caso Abscam.

Como Bale adquiriu aquela barriga? “Comendo muita massa, muito chocolate.” Em outro filme que acaba de estrear nos EUA – e pelo qual também poderia ter sido indicado para o Globo de Ouro, Out of the Furnace –, Bale está musculoso, magro. Ele diz que o corpo é uma de suas ferramentas de trabalho, e ele precisa adaptar-se, e adaptá-lo, Bale só se sente na pele do personagem quando esquece esses detalhes, que ficam orgânicos. Quando a calvície – raspou parte da cabeleira – e a barrigona se tornam extensões dele mesmo. Naturais. Prepare-se – Jennifer Lawrence, que ganhou o Oscar de atriz do ano passado, justamente por O Lado Bom da Vida, poderá bisar o prêmio da Academia como coadjuvante. Ela está sensacional como a mulher de Bale. Impossível imaginar personagem mais burra, ou sexy. A cena em que canta Live and Let Die – e o marido, em paralelo, está quase sendo morto pelos gângsteres de Vegas – é o passaporte de Jennifer para o (presumível) segundo Oscar.

Russell jura que não quis fazer um filme sobre os anos 1970, como O Vencedor também não era sobre boxe. OK, O Vencedor não era ‘só’ sobre boxe, mas as lutas não estavam lá por acaso, assim como a ambientação nos anos 1970 não é gratuita em Trapaça. Trilha, figurinos, tudo remete àquele período e, além de Live and Let Die, você poderá curtir Dalila, na voz de Tom Jones (uma sugestão de Jeremy Renner para criar seu personagem de prefeito em Nova Jersey, interessado em liberar o jogo na cidade), e Dirty Work, com Steely Dan. A ‘música’ de Bale e Amy Adams – ele é casado, mas ela é seu grande amor – é um Duke Ellington nota 10, Jeepo Blues.“A música não é só uma informação adicional”, diz o diretor. “Às vezes, ela é tão [E T~]forte que define o clima da cena e a natureza dos personagens sem que eu precise acrescentar mais nada.”

Trapaça narra uma história de sobreviventes. Todo mundo faz o que é preciso para se manter à tona. E é um filme sobre ‘romance’. Russell esclarece – “Não é só o romance entre Irving (Bale) e Sydney (Amy). É também o romance de Sydney com o agente (Bradley Cooper) e a ligação afetiva de Bale e Renner e a tentativa do primeiro de preservar o segundo”. Todos enganam, e se enganam.

Sydney adota uma persona para deixar de ser interiorana e vira inglesa na marra. Rosalyne é vulgar o tempo todo, “muito Long Island”, como define Jennifer. “As unhas vermelhas, os decotes, o penteado. Imaginei uma personagem que tenta copiar o que vê nas revistas e nunca se dá conta de que nada lhe cai bem.” Você vai adorar acompanhar esses personagens em suas trapaças. Não são monstros – salvo os gângsteres de Vegas. São humanos. É o maior cumprimento que se pode fazer a Russell. “Gosto quando dizem que meus personagens são verdadeiros. É para isso que filmo.”