Começa a cerimônia da 80ª edição do Oscar

A 80ª festa do Oscar começou neste domingo, 24, por volta das 22h30. O humorista Jon Stewart comanda pela segunda vez a festa (ele também foi convidado em 2006) com a promessa de mais uma vez não poupar o presidente George W. Bush e a Guerra do Iraque, uma tentativa de garantir a atenção da platéia internacional. Cerca de cem países acompanharão a cerimônia ao vivo. Veja também: Artistas chegam para a festa Os indicados ao Oscar 2008 Enquetes populares apontam 'Juno' como preferido para Oscar Confira a lista completa dos indicados ao Oscar 2008 Stewart abriu a cerimônia comentando o fim da greve que terminou cerca de um mês antes da festa."Estes últimos três meses foram difíceis, a cidade estava atormentado pela greve e estou feliz que acabou. Esta noite, bem-vindos ao sexo para fazer as pazes", ironizou. O apresentador arrancou risadas da platéia famosa, como a atriz Hilary Swank, ao brincar com os indicados a principais categorias. "Esta noite, olhamos para além dos dias difíceis. Esta cidade precisa de um abraço? Onde os Fracos não Têm Vez? Só me resta agradecer pela gravidez de adolescente (em referência a (Juno). Acho que o país concorda com isso". Entre os filmes que lideram a disputa estão Onde os Fracos não Têm Vez e Sangue Negro, com oito indicações cada, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Ator para Day-Lewis e Melhor Ator Coadjuvante para Javier Bardem.