Começa 2.º Festival de Cinema Latino-americano de Paris Começa nesta quarta-feira o segundo Festival de Cinema Latino-americano de Paris, que exibirá 25 filmes de 14 países, entre eles quatro brasileiros. Preside o festival o cineasta francês Claude Lelouche, e o brasileiro Nelson Pereira dos Santos integra o júri. Onze longas-metragens, cinco documentários e seis curtas, todos inéditos na França e selecionados entre mais de 150 filmes, disputarão as Flores Latinas de Ouro, que serão entregues na cerimônia de encerramento, no dia 12. Na categoria de longas-metragens competirão os brasileiros Cafundó, de Paulo Betti e Clóvis Bueno, Achados e Perdidos, de José Joffily, e Zuzu Angel, de Sérgio Rezende, entre outras produções latino-americanas. O júri dos filmes de ficção será presidido pelo cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos, ao lado da atriz Victoria Carreras, o ator e diretor Oscar Sisto, a produtora Christiane Graziani, e o produtor e diretor Sergio León. Entre os cinco documentários que competem na mostra oficial está o brasileiro Meninas, de Sandra Werneck. Os produtores brasileiros Lucy e Luis Carlos Barreto serão homenageados, e o filme O Quatrilho, de Fabio Barreto, será Exibido. Também será realizada uma homenagem à Amazônia, com a exibição do filme Amazon Forever, de Jean-Pierre Dutilleux, que trata do problema do desmatamento.