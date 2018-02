Com voz embargada, Jolie recebe prêmio em festival de Sarajevo

"Vou começar a chorar se vocês não pararem", afirmou Jolie ao público, que deu a ela uma calorosa recepção no Teatro Nacional da cidade.

Jolie escolheu a guerra da Bósnia, que durou de 1992 a 1995, como cenário para seu primeiro filme como diretora, "In the Land of Blood and Honey (Na Terra de Sangue e Mel, em português)", que deve ser lançado em dezembro.

Ela também visitou a Bósnia como embaixatriz da Boa Vontade da ACNUR, agência da ONU (Organização das Nações Unidas) que cuida dos refugiados, e financiou a construção de várias casas para habitantes que voltaram a morar no leste da Bósnia.

O diretor do festival, Mirsad Purivatra, presenteou Jolie com um prêmio em formato de coração quando a atriz apareceu para a cerimônia de encerramento.

"Hoje estamos dando o honorário Coração de Sarajevo a uma grande artista, não apenas pelo grande impacto que ela tem no mundo do cinema, mas também por persistir e pelo seu ativo engajamento nas complexidades do mundo real em que vivemos", afirmou Purivatra.

Jolie, usando um longo vestido, ficou com os olhos marejados no palco esperando as palmas cessarem.

"Disse ao Brad no carro que estava com medo de chorar", afirmou, com a voz embargada.

O filme de Jolie relata a história de um romance entre uma mulher bósnia e um sérvio, que estavam de lados opostos da guerra durante o conflito.

Ela planejou filmar parte do filme em Sarajevo e contratou funcionários locais. Mas Jolie teve de mudar o set de filmagens para Budapeste depois que algumas mulheres vítimas de violência sexual criticaram detalhes da trama e autoridades bósnias cancelaram a permissão de filmagem.

"Estou muito honrada de estar aqui neste festival", disse Jolie depois de receber o prêmio. "Não há maior exemplo da força dos artistas e do festival que começou durante a guerra e cresceu mais forte a cada ano."

O festival de Sarajevo foi lançado perto do fim do cerco de 43 meses à capital bósnia por parte de forças bósnio-sérvias.

Jolie presenteou o austríaco Thomas Schubert com o prêmio de melhor ator pelo seu papel no filme "Atmen", dirigido por Karl Markovics.

Atmen, sobre um jovem criminoso à procura de sua mãe, também ganhou o prêmio de melhor filme do festival.

A romena Ada Condeascu venceu o prêmio de melhor atriz por seu papel em "Loverboy."