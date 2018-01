Com problema de saúde, Hugh Jackman cancela apresentações em Istambul

O ator australiano Hugh Jackman, de 46 anos, cancelou três apresentações em Istambul, na Turquia, após sofrer uma hemorragia nas cordas vocais na terça-feira (17), segundo informou a imprensa turca.

Famoso pelo papel de Wolverine em X-Men e por protagonizar o musical Os Miseráveis, o ator faria quatro atuações em Istambul, de terça-feira até sexta-feira (20), mas só pôde realizar a primeira.

Após a apresentação, com 26 musicais de sua longa carreira na Broadway, Jackman foi diagnosticado com uma hemorragia na prega vocal esquerda, de acordo com o site do Zorlu Center de Istambul, que organizava o espetáculo.

O especialista turco Ismail Koçak, médico do ator, decidiu cancelar as atuações restantes de Hugh Jackman. Quando terminar o tratamento, Jackman poderá cantar como antes, garantiu.

O ator se desculpou com os fãs e prometeu voltar a Istambul “o mais rápido possível” para dar continuidade ao espetáculo. O teatro informou que fará a devolução do dinheiro dos ingressos.