Com Justin Timberlake e Kate Winslet, novo filme de Woody Allen estreia em dezembro

O novo filme do cineasta Woody Allen já tem nome, elenco definido e data para chegar às telonas. Wonder Wheel, que terá Justin Timberlake e Kate Winslet entre os atores, vai estrear em 1º de dezembro deste ano, segundo informações do site da revista Variety.

A trama ainda é misteriosa, mas o novo longa do vencedor do Oscar de melhor diretor por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa se passa na Coney Island da década de 1950. Ainda de acordo com o veículo, o longa terá "personagens atraentes, amantes, infidelidade e gângsters".

A Amazon Studios será novamente a responsável por distribuir o filme, repetindo o feito do último longa de Allen, Café Society. Cogita-se que Wonder Wheel tenha chances reais de entrar na disputa pelo Oscar do ano que vem, principalmente pelo histórico do diretor, que já recebeu quatro estatuetas de ouro.