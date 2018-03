Com 'John Carter', Disney testa estratégia para filmes caros "John Carter: Entre Dois Mundos", aventura espacial em 3D que chega na sexta-feira aos cinemas dos EUA, tinha tudo para ser um novo sucesso da Disney, no nível de "Carros" e "Piratas do Caribe", com capacidade para gerar renda também na televisão, em livros e em produtos licenciados.