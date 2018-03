Com 'Hancock', de Will Smith, fase boa de Hollywood deve seguir "Hancock", o novo filme de ação de Will Smith que vai estrear nos EUA antes do feriadão de 4 de julho, é visto como filme que deve prolongar a fase positiva vivida recentemente por Hollywood, mantendo as bilheterias americanas num ritmo no qual devem superar o recorde do verão passado. Trazendo Will Smith no papel de super-herói descuidado, que vive cronicamente de ressaca, "Hancock" poderá dar à Sony Pictures seu primeiro lançamento do verão dos Estados Unidos a liderar as bilheterias. A expectativa é que arrecade entre 70 e 80 milhões de dólares em seu fim de semana de estréia. O último filme de Smith, "Eu sou a Lenda", arrecadou nada menos de 77,2 milhões de dólares em sua estréia em dezembro do ano passado -- a melhor abertura na carreira do ator de 40 anos. Analistas prevêem que, somados os ingressos vendidos nas pré-estréias do filme na noite de terça-feira em 3.965 cinemas, a bilheteria norte-americana do filme quase certamente deve superar os 100 milhões de dólares até domingo. No ano passado, o filme de ação "Transformers" estreou na terça-feira, 3 de julho, e arrecadou 70,5 milhões de dólares entre a sexta e o domingo subsequentes. FASE POSITIVA EM HOLLYWOOD Desde o início da temporada do verão americano no cinema, em maio, até o domingo passado, as vendas de ingressos na América do Norte foram quase 6 por cento superiores às de 2007, e o número de pessoas que foram ao cinema aumentou quase 3 por cento, segundo a Media By Numbers, que rastreia as bilheterias. Paul Dergarabedian, presidente da companhia, disse que, se a situação animadora atual se mantiver, Hollywood pode estar prestes a superar a bilheteria total recorde do verão do ano passado, 4,18 bilhões de dólares. Para ele, essa perspectiva teria sido "impensável" há seis ou oito semanas, quando o setor ainda se esforça para reverter uma queda na receita. De acordo com o jornal especializado Daily Variety, uma das razões da força das bilheterias neste verão vem sendo a abundância de filmes de porte médio que superaram as expectativas, como o eco-thriller "Fim dos Tempos" e o terror "Os Estranhos".