Com as filhas, Angelina Jolie recebe prêmio pelo papel de Malévola

A atriz e diretora Angelina Jolie fez sua primeira aparição pública no Kids Choice Awards, realizado no sábado (28), na Califórnia, após ter revelado, em um artigo que escreveu para o New York Times, que retirou óvulos e trompas de falópio na esperança de reduzir o risco de câncer.

A atriz ganhou o prêmio de vilão favorito por seu papel como a personagem-título no filme Malévola e recebeu os abraços animados das filhas Shiloh e Zahara quando seu nome foi anunciado.

Ela, que tem buscado inspirar as mulheres com franqueza sobre a sua própria saúde, disse que “diferente é bom” ao receber troféu. Quando era jovem, Jolie contou: “Me disseram que eu era diferente. E eu me senti fora de lugar. Quando alguém diz a você que você é diferente, sorria e mantenha a cabeça erguida e tenha orgulho”. E acrescentou: “Causa um pouco de problema. É bom para você.”

Há dois anos, Jolie revelou que ela carrega um gene do câncer de mama defeituoso que a coloca em alto risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário. Sua mãe morreu de câncer de ovário, e sua avó materna também. A forte evidência do risco genético levou Jolie a ter seus seios saudáveis removidos para tentar evitar o mesmo destino.