Com Alice Braga no elenco, 'Os Coletores' estreia nos EUA

O filme "Os Coletores", do britânico Miguel Sapochnik, chega aos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá, tendo como destaques do elenco a brasileira Alice Braga e a dupla Forest Whitaker e Jude Law.

Law e Whitaker encarnam os amigos Remy e Jake, que se conhecem desde a infância e ficam ainda mais unidos depois de lutarem pelo Exército americano em uma guerra.

Quando Remy e Jake voltam para casa, passam a aproveitar suas táticas de guerra para ganhar a vida como pistoleiros de uma companhia muito peculiar.

Essa empresa é a The Union, uma poderosa corporação que enriqueceu vendendo órgãos artificiais caríssimos que salvaram e prolongaram a vida de milhares de pessoas no mundo.

O trabalho de Remy e Jake, que seguem as ordens do presidente da companhia (Liev Schreiber), é requisitar pela força os órgãos que essas pessoas deixaram de pagar, mesmo que isso represente a morte imediata desses indivíduos.

"É um filme que, entre suas muitas mensagens, faz uma crítica social", explicou Whitaker, para quem "Os Coletores" critica empresas e bancos que se aproveitam de seus clientes, ao mesmo tempo em que evidencia "o perigo de a sociedade perder a sensibilidade diante da violência".

Em mais uma incursão em Hollywood, Alice Braga interpreta desta vez a sedutora Beth, uma cantora que tenta fugir do destino macabro de ser uma mulher biônica, melhorada com os órgãos artificiais fabricados pela The Union e que não pode pagar.

"Li o roteiro e fiquei encantada. É uma história diferente de tudo que estava lendo naquele momento. O personagem é muito diferente, muito forte. Me diverti muito nas filmagens", disse a atriz à Agência Efe.

"Os Coletores" é baseado no livro "The Repossession Mambo", do americano Eric Garcia, e é a estreia de Miguel Sapochnik na direção de um longa-metragem. A versão cinematográfica deve estrear no Brasil em setembro.