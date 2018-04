Com 46 anos, Johnny Depp rejeita rótulo de sex symbol

O ator americano Johnny Depp afirmou, em entrevista publicada nesta sexta-feira, 10, na revista alemã "TV Movie", que não parece muito de acordo com a imagem de homem atraente para as mulheres, já que "com 46 anos não se pode ser um sex symbol".

O protagonista de "Sweeney Todd - O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet" reconhece também que foge da fama e evita ao máximo possível o contato com a vida pública em sua entrevista.

Para isso, Depp se refugia com a família em sua própria ilha no Caribe, onde "não há fotógrafos nem comércios". "Lá, Podemos ser simplesmente nós mesmos", conta. "Não fico à vontade entre as pessoas", reconhece o ator, conhecido sobretudo por seu papel como o capitão Jack Sparrow na série de filmes "Piratas do Caribe".

O ator, porém, expressa sua admiração por colegas como Brad Pitt e Angelina Jolie, que não parecem ter problemas com a perseguição dos fotógrafos.

Quanto a seu último filme, "Inimigos Públicos", em que faz o papel do lendário assaltante de bancos do Oeste americano John Dillinger, assegura ter muitas coisas em comum com ele.

"Da mesma forma que Dillinger, violei a lei pela primeira vez com 12 anos", revela Johnny Depp, que relata um pouco envergonhado que então roubou de uma loja de música um livro porque queria aprender a tocar violão.