Colombiano 'Mateo' é exemplo do novíssimo cinema latino

O Colombiano 'Mateo' é um belo exemplar do novíssimo cinema latino-americano e conta a história de um adolescente que coleta dinheiro para seu tio criminoso na periferia do Vale do Rio Magdalena, na Colômbia. Para ajudar a investigar as ações políticas de um ator, ele se infiltra em um grupo de teatro local e acaba se apaixonando por uma jovem atriz e pelo ofício de atuar. Baseado em dados reais que a diretora Maria Gamboa coletou em pesquisas sobre a entrada dos jovens colombianos no conflito armado do país, Mateo é um retrato contemporâneo das vidas que são modificadas pela violência e pela arte.

'Gabbeh'

Em 1996, Mohsen Makhmalbaf dirigiu um dos mais belos filmes do cinema iraniano: Gabbeh. Produzido pela MK2 Productions, de Marin Karmitz, um dos homenageados da 38a. Mostra, o longa é uma declaração de amor do diretor iraniano aos às tecelãs do gabbeh, o tradicional tapete que a tribo nômade Gashghai, do sudoeste do Irã, produz. Por meio da história da jovem Gabbeh, que sonha com seu amado enquanto trabalha nas tramas dos tapetes, revelam-se as cores, dramas, viagens e amores de um povo dividido entre as tradições e a liberdade.

'Vagando no Meio do Nada'

Fruto na nova safra do cinema vietnamita, Vagando no Meio do Nada, estreia na direção da produtora Diep Hoang Nguyen ( de Bi, Não Tenha Medo, de 2010, exibido na 34ª Mostra), foi um dos destaques do Festival de Veneza 2014 e tem sua primeira exibição no Brasil na 38a. Mostra. O longa narra a história de um jovem casal de Hanoi, que passa a maior parte do tempo às voltas com suas aventuras sexuais. Um dia Huyen descobre que está grávida, mas não quer ter o bebê. A questão parece resolvida até que eles se deparam com o fato de que não têm dinheiro para pagar pelo aborto. Retrato de uma juventude asiática fascinante e pouco conhecida do público ocidental.

