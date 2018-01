Colombiana Shakira chama Rihanna para fazer seu próximo disco decolar

Em um mundo pop que não está fácil para as mulheres – a 56ª edição do Grammy fez uma premiação quase que exclusivamente masculina, salva por raras revelações como a neozelandesa Lorde – Shakira apresenta suas armas dois meses antes de lançar um novo disco. Uma cama, duas mulheres sobre ela e Joseph Kahn, o diretor de clipes especializado em fazer leite brotar de pedras como Backstreet Boys e Blink 182, quase dispensam o que deveria estar em primeiro plano: a música de Shakira. A colombiana que quer causar uma volta digna de milhões de likes depois de quase três anos sem disco novo disponibilizou nesta sexta o clipe de Can't Remember To Forget You. O internauta pode até esquecer da canção dois minutos depois de ouvi-la, mas não vai esquecer das imagens.

Apesar de se dirigir a um homem o tempo todo, com versos como “eu roubo e mato para ele continuar comigo / faço qualquer coisa para esse cara / eu daria a minha última moeda para abraçá-lo hoje à noite”, Shakira recebe, a partir do 1:20 segundos de vídeo, a visita de Rihanna. E aí a coisa esquenta. Ainda que seus olhares pareçam frios e não se cruzem, seus corpos se esfregam sobre a cama de uma mansão. No ar desde a noite de quinta-feira, o vídeo já bate os 2,5 milhões de acesso. Com um post do filho Milan com penteado skinhead no Instagram aqui e uma aparição na cama com Rihanna ali, Shakira quer que seu próximo álbum vá bem mais longe do que Sale el Sol, de 2010.