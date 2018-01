Colegas e amigos lamentam a morte de Debbie Reynolds

Apenas um dia após Hollywood perder Carrie Fisher, os profissionais da indústria recebeream outro choque: a mãe da atriz, Debbie Reynolds, morreu aos 84 anos, um dia após sua filha. Reynolds teve um AVC, foi levado a um hospital em Los Angeles, e morreu na noite desta quarta-feira, 28.

A amada atriz de Cantando na Chuva (1952) mais recentemente apareceu no filme Como Agarrar Meu Ex-Namorado (2012) e na série de TV Will & Grace (1999-2006).

“Ela queria estar junto a Carrie”, disse o filho Todd Fisher após a notícia da morte da mãe.

Veja algumas outras repercussões da morte de Debbie Reynolds:

"Muito difícil. Debbie se foi para ficar com Carrie. É uma pancada tão devastadora. Ela foi minha 'mãe' por anos e eu a amei muito. Uma lenda" - Debra Messing, estrela de Will & Grace

"Debbie Reynolds, uma lenda e minha mãe no cinema. Não consigo acreditar que isso aconteça um dia depois de Carrie. Meus sentimos para Billie" - Albert Brooks, que fez Mãe é Mãe (1996) com Reynolds

"De coração partido ao ouvir que Debbie Reynolds morreu. Ela era uma amiga muitíssimo querida. Rezando por Todd e Billie, #RIPDebbie" - Joan Collins, atriz e escritora

"Debbie Reynolds era classe pura. Ela era amável, talentosa, bela, insubmissível. Eu sinto muito por todos que não tiveram a chance de conhecê-la" - Larry King, apresentador de TV

"Não posso imaginar pelo quê a família de Carrie Fisher e Debbie Reynolds está passando esta semana. Envio todo o meu amor" - Ellen DeGeneres, apresentadora de TV

"Tão comovido e triste pela notícia de Debbie Reynolds um dia depois de sua filha, Carrie, falecer. Muito amor e força para a família" - Dwayne Johnson, ator

"Ano muito cruel" - Mark Hamill, ator