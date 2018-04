'Cocoricó' chega ao cinema com 'As Aventuras na Cidade'

Um dos programas infantis mais premiados e de qualidade da televisão brasileira, "Cocoricó", desembarca nos cinemas com o filme "Cine Cocoricó: As Aventuras na Cidade", que reúne cinco episódios inéditos da nova temporada, que deve ser lançada em DVD em setembro.

Veja trailer do filme da série 'Cocoricó'

A bagunça começa quando chegam à Estação da Luz, quando Júlio, a galinha Zazá e o cavalo Alípio descobrem que a galinha Lilica também veio para a capital. Foto: Divulgação

No mês seguinte, será exibido no canal a cabo TV Rá Tim Bum e, em 2010, na TV Cultura. O longa estreia no sábado em São Paulo, Campinas, Taubaté, Jundiaí, Santos, São Vicente, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba.

Os cinco episódios mostram um grupo de personagens da fazenda que vai passar as férias na cidade grande, na casa dos tios Noel e Dora, junto com os primos João e Rodolfo.

A bagunça começa quando chegam à Estação da Luz, quando Júlio, a galinha Zazá e o cavalo Alípio descobrem que a galinha Lilica também veio para a capital escondida dentro de uma mala.

Depois de muitas broncas, acabam se instalando no prédio da família, onde conhecem o simpático porteiro Dorival e a menina Vitória, por quem Júlio se apaixona, o que causa ciúmes na sua amiga, a indiazinha Oriba, que não veio para a cidade.

Para manter contato com o pessoal da fazenda, como os avós, o porquinho Astolfo e a galinha Lola, Júlio e sua turma contam com a ajuda do primo João, todo moderninho e conectado, que lhes empresta o seu computador. Assim, todos podem conversar pela Internet.

Na cidade, o pessoal da fazenda terá novas experiências, além de descobrir gírias que João vive usando, como "padoca", para padaria, e "apê", para apartamento. As novidades não param de surpreender e Júlio tem diversas oportunidades de usar seu bordão: "Puxa, puxa, que puxa!"

Mas, para matar as saudades do campo, Júlio recebe um pacote com as famosas goiabinhas da Vó, que agora também são vendidas no Mercadão, em São Paulo. O Vô também faz uma rápida passagem pela cidade, quando leva os netos para ver um disputado jogo de futebol que pode causar uma briga entre os primos.

O filme é pontuado por diálogos entre o cachorro Esfarrapado e o rato Roto, enquanto esperam o semáforo fechar para atravessar a rua. As músicas que acompanham as aventuras usam ritmos típicos da cultura brasileira, como o samba (à Adoniran Barbosa) ou embolada, durante a partida de futebol, na qual Júlio e João são rivais por torcerem para times adversários, o Cocoricó e o Avenida.

A direção é de Fernando Gomes, também criador do programa, em 1996, e responsável pelas vozes de Júlio e do Vô. As dublagens no cinema mantêm as vozes da televisão, como Magda Crudelli (Lilica), Hugo Picchi (Alípio e Astolfo), Eduardo Alves (João e Lola) e Álvaro Petersen (Vó e Oriba).

Como o programa de televisão, "Cine Cocoricó: As Aventuras na Cidade" é voltado para o público infantil, entre 3 e 10 anos de idade, e tem uma preocupação educativa, sempre muito bem integrada à trama. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)