'Coco Antes de Chanel' traz passado pobre de estilista

SÃO PAULO - Todo mundo conhece a estilista francesa Coco Chanel (1883-1971), que mudou o mundo da moda do século 20 ao criar figurinos mais despojados, que se tornaram sua marca registrada. "Coco Antes de Chanel", drama biográfico da francesa Anne Fontaine ("A Garota de Mônaco"), procura desvendar quem era Gabrielle Chanel, nome da garota órfã e pobre antes de tornar-se sucesso.

Trailer de "Coco antes de Chanel"

Audrey Tautou prossegue no seu esforço de deixar para trás a aura doce e ingênua conquistada no megassucesso "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" (2001). Encarna aqui a Gabrielle Chanel que sobrevive ao abandono do pai num orfanato e se transforma em costureira, seu ganha-pão ao lado da irmã, Adrienne (Marie Gillain).

À noite, as duas investem na carreira de cantoras de music-hall. De uma das canções, sairia o apelido que se tornou famoso: "Coco" era o nome de um cachorrinho de uma melodia entoada pelas duas irmãs. E, a se acreditar no filme, foi imposto a Gabrielle por um fã, Étienne Balsan (Benoît Poelvoorde).

As duas o conheceram durante uma apresentação. Era um rico proprietário do interior que tem um caso com Gabrielle, mas a abandona rapidamente. Quando a irmã vai morar com um barão, Gabrielle decide procurar Balsan e torna-se também sua amante. Uma espécie de amante secreta, que ele tem vergonha de revelar à sociedade a que pertence. Quando a leva às corridas de cavalos, Balsan deixa-a junto à pista, enquanto vai ocupar as tribunas dos nobres.

A proteção econômica de Balsan permite, em todo caso, que a moça exercite sua arte. Aos poucos, ela desenvolve um figurino particular, que despreza as rendas, babados e flores, sem contar os então obrigatórios espartilhos.

O estilo próprio é marcante a ponto de chamar a atenção da atriz Emilienne D' Alençon (Emmanuele Devos, de "Conto de Natal"), amiga de Balsan e que lhe encomenda chapéus. Um outro amor será decisivo na vida de Gabrielle. Trata-se do inglês Arthur 'Boy' Capel (Alessandro Nivola), um amigo de Balsan que se envolve com ela e leva-a numa grande viagem.

É o momento mais romântico na vida de Gabrielle, sempre muito pragmática em todos os assuntos, inclusive no amor. Mas, com Boy, ela realmente abre o coração, deixando Balsan ciumento e inconsolável. E, com a ajuda do novo amante, finalmente ela consegue abrir uma loja de moda, vendendo seus chapéus e vestidos.

Sem dúvida, o filme não pretende esgotar a biografia de Chanel, nem do ponto de vista amoroso, já que deixa de lado outros casos famosos, como com o compositor Igor Stravinsky - um romance que está no centro de outro filme sobre a estilista, "Coco Chanel & Igor Stravinsky", de Jan Kounen, que encerrou o último Festival de Cannes e ainda não tem estreia prevista no Brasil. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)