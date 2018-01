Coadjuvante de <i>Borat</i>, no elenco estelar de <i>Agente 86</i> Ken Davitian, o ator obscuro que ganhou fama mundial pelo papel do coadjuvante robusto em Borat, juntou-se ao elenco estelar da adaptação para a tela grande do seriado Get Smart (Agente 86), segundo a Hollywood Repórter. Steve Carell (Virgem aos 40 Anos) fará o papel de Maxwell Smart, Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada) será a Agente 99, e Alan Arkin (Oscar de melhor ator por Pequena Miss Sunshine) fará o chefe da Control. Davitian vai representar o assistente maligno do personagem de Terrence Stamp, chefe da organização nefanda conhecida como Kaos. Dwayne "The Rock" Johnson também foi convocado para atuar no projeto da Warner Bros. "Este será meu primeiro filme com tantos grandes nomes", disse Davitian. "É uma honra para mim." Não faz muito tempo, Davitian fazia figurações em trabalhos mais dramáticos como Holes, O Vingador, Swat e seriados como A Sete Palmos. Para ajudar a pagar as contas, ele chegou a abrir um restaurante de "dips" franceses em Sherman Oaks, subúrbio de Los Angeles, chamado Dip. Seu papel em Borat, aliado à infâmia subseqüente da seqüência de luta livre nu e de sua aparição no Globo de Ouro, mudou tudo isso. "Sou um ator menor que finalmente fez sucesso", disse ele. "E é isso que todos nós buscamos. É a questão de alcançar o próximo nível e chegar a uma situação em que você pode empregar seu talento e fazer o trabalho que realmente quer." Davitian será visto num episódio próximo de ER e recentemente conseguiu um papel em Ghost Whisperer. Além disso, abriu um segundo restaurante Dip em Hollywood. Ele diz que sua idade (53 anos) e sua família impediram que a fama instantânea lhe subisse à cabeça.