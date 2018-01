'Cloverfield' arrasa nas bilheterias dos EUA

"Cloverfield", um filme de terror barato, no estilo "Godzilla", arrasou em seu fim de semana de estréia na América do Norte, onde arrecadou 41 milhões de dólares, quase o dobro do romance "Vestida para Casar". Segundo estimativas divulgadas no domingo pelos estúdios, "Vestida..." estreou em segundo lugar, com 22,4 milhões de dólares em ingressos. O campeão da semana passada, "Antes de Partir", caiu para terceiro, fazendo quase 15,2 milhões de dólares. Outro lançamento ficou entre os dez mais: "Mad Money" conseguiu a sétima colocação, com 7,7 milhões de dólares. "Cloverfield", do estúdio Paramount, custou 25 milhões de dólares, um orçamento modesto para os padrões dos EUA, e não tem grandes nomes no elenco. Mesmo assim, bateu um recorde para lançamentos em janeiro, superando a reestréia de "Guerra nas Estrelas", que arrecadou 35,9 milhões de dólares em 1997. Foi um recorde também para o feriado norte-americano em homenagem a Martin Luther King. "Falcão Negro em Perigo" (2002) somou 33,6 milhões de dólares em quatro dias; a Paramount prevê que "Cloverfield" vai ultrapassar 47 milhões de dólares quando forem incluídas as cifras do feriado de segunda-feira. Observadores do setor previam que "Cloverfield" estreasse na faixa dos 20 milhões de dólares de bilheteria entre sexta e domingo, um pouco à frente de "Vestida para Casar". Graças às resenhas positivas, "Cloverfield" acabou se saindo melhor que o esperado. A disputa, em todo caso, não foi direta, já que cada um dos filmes está voltado para um público diferente, definido pelo gênero. "Cloverfield" marca a reunião do diretor Matt Reeves com o produtor J.J. Abrams, criador da série de TV "Felicity". O filme, que adota a estética dos vídeos caseiros, acompanha um grupo de jovens que foge de um monstro que ataca Nova York. A Viacom, subsidiária da Paramount, investiu na campanha boca-a-boca, mas dando destaque à imagem da estátua da Liberdade decapitada. (Por Dean Goodman)