Clooney vai à pré-estreia de 'O Fantástico Senhor Raposo'

Estrelas do filme de animação O Fantástico Senhor Raposo - entre eles George Clooney e Bill Murray - compareceram à pré-estreia mundial do filme na abertura do Festival de Cinema de Londres, na noite desta quarta-feira. Mas a atriz Meryl Streep, que interpreta a voz da Senhora Raposa na versão para as telas do livro homônimo de Roald Dahl, ficou nos Estados Unidos por causa de uma gripe.

Clooney distribuiu autógrafos para os fãs, acompanhado de sua namorada italiana Elisabetta Canallis. Mais cedo, quando jornalistas perguntaram a ele se tinha planos de assentar e formar família, o ator brincou dizendo que pretende "adotar os filhos de Brad Pitt".

Também compareceram à pré-estreia de quarta-feira o ator David Morrissey, a modelo Cindy Crawford, o apresentador de TV britânico Jonathan Ross e a cineasta Gurinder Chada. O Fantástico Senhor Raposo conta a história de uma raposa que decide voltar à vida criminosa com consequências desastrosas.

Elisabetta Canalis ao lado do namorado George Clooney, na chegada ao tapete vermelho

O diretor Wes Anderson, de 40 anos, que dirigiu Os Excêntricos Tenenbaums e A Vida Marinha com Steve Zissou, falou sobre a importância do livro para ele: "Este foi o primeiro livro que eu tive, que era meu pessoalmente, oficialmente minha propriedade". "Ele me apresentou à literatura de Roald Dahl", continuou, "este livro teve grande impacto sobre mim".

O diretor afirmou que as vozes de George Clooney e Meryl Streep, entre outros, foram a verdadeira força por trás do filme, que foi produzido usando uma antiquada técnica de animação, em que os personagens são filmados quadro a quadro.

"Uma coisa que aprendi durante o filme foi o quanto as vozes desses atores contribuíram para o trabalho dos animadores". "Você primeiro grava as vozes e os animadores passam o tempo todo animando esses bonecos, mas a inspiração vem desses momentos com os atores."

Clooney, de 48 anos, disse que não sabe ao certo quem será o público do filme. "Não tenho certeza sobre quem vai vê-lo - ele é meio feito para adultos, mas também é feito para crianças, e você nunca sabe como isso funciona."

O diretor Wes Anderson disse que não se preocupa com isso: "vamos fazer um filme e nos divertir, acho que esta é uma grande maneira de se fazer um filme."

Perguntado se a relação entre o Senhor Raposo e seu filho Ash, no filme, fizeram com que ele desejasse uma família, George Clooney virou-se para o ator Jason Scwhartzman, de 29 anos, e brincou: "Só de ter o Jason aqui, ao meu lado, me sinto pai".

Mas foi o astro de Encontros e Desencontros, Bill Murray, que arrancou as maiores risadas. Quando jornalistas perguntaram a Anderson por que os personagens humanos do filme eram os únicos com sotaque britânico, Murray interveio: "porque eles são os malvados".

E ao falar sobre um encontro com a viúva de Roald Dahl, Felicity, Murray, que já se divorciou duas vezes, disse: "Ela é uma mulher maravilhosa, maravilhosa, e se eu fosse me casar de novo, tentaria com ela".

O ex-cantor da banda Pulp, Jarvis Cocker, que diz apenas uma frase no filme como um tocador de banjo, também brincou durante a coletiva. "Eu pus tudo de mim naquela frase e espero que quando as pessoas vejam o filme elas consigam perceber a preparação e o sofrimento que passei falando ela."

