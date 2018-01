Clooney, Pitt e Damon juntos novamente na tela Depois de ser premiado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas com o Oscar de melhor ator coadjuvante por Syriana - A Indústria do Petróleo e ter recebido seis indicações para o filme que dirigiu, Boa Noite e Boa Sorte, George Clooney volta a integrar a equipe dos charmosos ladrões de Las Vegas. Junto com Brad Pitt e Matt Damon, ele vai protagonizar o filme Ocean´s 13, o terceiro da série Onze Homens e Um Segredo. Clooney vai viver novamente Danny Ocean, o líder do bando, sob a direção de Steven Soderbergh, que também dirigiu Onze Homens e Um Segredo (2001) e Doze Homens e Outro Segredo (2004). Com Pitt e Damon, o elenco de bonitões permanece em cena, mas as belas da vez serão outras. Segundo a Warner Bros, as atrizes Julia Roberts e Catherine Zeta-Jones, que participaram dos dois primeiros filmes da série, não estarão na nova produção. "É uma questão de roteiro. Não tivemos espaço para usar o talento dessas estrelas", disse Jerry Weintraub, o produtor de Ocean´s 13. "Elas são nossas amigas, e nem eu nem Soderbergh as convenceremos a atuar no filme". Weintraub disse, no entanto, que se tiverem uma idéia de como incluir Julia ou Catherine no elenco, pode ser que elas voltem ao elenco do filme. Espera-se que os atores Cheadle, Andy García, Bernie Mac, Carl Reiner e Elliott Gould, permaneçam no elenco. Participa do filme pela primeira vez Ellen Barkin, atriz de She Hate Me (2004), de Spike Lee, e Totalmente Apaixonados (2005), de Bart Freundlich.