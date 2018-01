Clooney é eleito "melhor representante do gênero masculino" George Clooney parece estar mesmo no auge de sua carreira. Pouco mais de uma semana após ser homenageado pela Filmoteca de Los Angeles por sua brilhante carreira, o ator, diretor e produtor acaba de ser eleito pela revista AskMen o "melhor representante do gênero masculino". A lista cita 49 personalidades, entre elas o rapper Jay-Z, que ficou em segundo lugar, o empresário aventureiro Richard Branson, em terceiro, o ciclista Lance Armstrong em quarto e, em quinto, o designer Tim Ford. Os "melhores representantes do gênero masculino" foram escolhidos através de uma enquete no site da revista, que perguntava aos internautas, estimulados a levarem em consideração aspectos como integridade, carisma e inteligência, quem são os "embaixadores do gênero masculino". A lista será postada no site nesta terça-feira. O ex-presidente Bill Clinton ficou com a décima posição, o jogador de golfe Tiger Woods com a 13.ª, o vocalista do U2, Bono Vox, figura na lista em 27.º lugar, o diretor Martin Scorsese em 46.º e o astro da série Entourage, Jeremy Piven, em 49.º. Consagração Poucos atores ganharam tantos prêmios em tão pouco tempo como Clooney. Ele obteve este ano o Oscar de melhor ator coadjuvante por Syriana e continua sendo uma presença constante na lista dos 50 mais bonitos que a revista People publica anualmente. Além disso, é o ator engajado que recentemente falou no Conselho de Segurança das Nações Unidas a favor dos refugiados de Dafur e que dirige um minúsculo veículo híbrido na cidade das grandes limusines. E tudo isso em menos de uma década, desde que surgiu com um rosto familiar na série de TV Plantão Médico (E.R.) quando já estava na casa dos trinta, já um tanto maduro para uma indústria obcecada pela juventude.