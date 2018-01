Clooney e Cate Blanchett, de olho em filme de Wes Anderson Os atores indicados ao Oscar George Cloney e Cate Blanchett estão de olho nos papéis principais da animação em stop-motion The Fantastic Mr. Fox, que marca a primeira incursão do diretor Wes Anderson no gênero da animação, segundo a revista Hollywood Reporter. O longa é uma adaptação da clássica história infantil de Roald Dahl, que conta a vida de um garoto esperto que enfrenta três malvados e estúpidos fazendeiros que tentam a todo custo machucar o Sr. Fox e sua família. Cloney faria a voz do Sr. Fox, enquanto Cate dublaria sua esposa. Os atores trabalharam juntos recentemente no novo filme de Steven Soderbergh, O Segredo de Berlim (The Good German no título em inglês), fracasso de crítica. Anderson começará a trabalhar em Mr. Fox depois de completar seu atual filme, The Darjeeling Ltd. Seu último longa foi A Vida Marinha com Steve Zissou. Cloney no momento está na produção de Leatherheads, que dirige e estrela. Já Cate, indicada ao Oscar de atriz coadjuvante por seu papel em Notas Sobre um Escândalo, está no novo filme do diretor David Finch, The Curious Case of Benjamin Button.