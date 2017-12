Clooney anuncia mais dois filmes sobre trapaceiros O ator e diretor americano George Clooney continuará interpretando personagens trapaceiros em seus dois próximos projetos, "White Jazz" e "Belmont Boys". De acordo com a confirmação da Warner, nesta quinta-feira, Clooney será o astro de "White Jazz", do qual também será produtor, e vai dirigir "Belmont Boys". No caso de "White Jazz", o ator interpreta o papel de um policial corrupto em Los Angeles. O filme é a adaptação do romance homônimo de James Ellroy, o mesmo autor de "Dália Negra". Joe Carnahan será o diretor. As filmagens começarão em 2008. Em "Belmont Boys", que será lançado pela divisão de filmes independestes da Warner, Clooney será o diretor. Ele vai contar a história de sete assaltantes que se reúnem 30 anos mais tarde para completar o "golpe perfeito" que não conseguiram realizar em sua juventude. O cineasta vai contar com a ajuda do produtor da série iniciada com "Onze homens e um segredo", Jerry Weintraub. Ele já está na busca de sete atores de talha para os papéis protagonistas. Weintraub admitiu que, no papel, o projeto tem alguma semelhança com "Onze homens e um segredo". Mas o novo filme terá astros mais velhos, comparou. Além do "Danny Ocean" dos três filmes da série, Clooney também encarnou trapaceiros em "E aí, meu irmão, cadê você?" e "Romance perigoso". No seu próximo lançamento, "O bom alemão", ele interpreta um papel que lembra o de Humphrey Bogart em "Casablanca".