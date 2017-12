Clive Owen e Meryl Streep compõem júri da Berlinale

O ator britânico Clive Owen e a fotógrafa francesa Brigitte Lacombe farão parte do júri da 66ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que será presidido pela atriz americana Meryl Streep - anunciaram os organizadores nesta terça-feira, 2.

A designação de Meryl Streep, três vezes ganhadora do Oscar em Hollywood, como presidente do júri desta edição já havia sido anunciada anteriormente, mas os nomes dos outros membros ainda eram desconhecidos.

Além de Owen (O Plano Perfeito) e Lacombe, fotógrafa de moda para as revistas Vanity Fair e Vogue, completam a lista a atriz italiana Alba Rohrwacher, o ator alemão Lars Eidinger, o crítico britânico Nick James e a cineasta polonesa Malgorzata Szumowska, vencedora, em 2013, do Teddy Award, prêmio do cinema LGBT.

O novo filme dos irmãos Coen, Ave, César!, com George Clooney e Scarlett Johansson, abrirá a edição da Berlinale em 11 de fevereiro, fora de competição.

O Urso de Ouro desta 66ª Berlinale será concedido em 20 de fevereiro. Em 2015, o cineasta iraniano Jafar Panahi conquistou a estatueta, com Taxi.