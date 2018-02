Clint Eastwood volta a surpreender com 'Hereafter'

"Hereafter" combina o visual de um "blockbuster" hollywoodiano com o intimismo de um filme "de arte" europeu. A estreia mundial aconteceu no domingo no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá.

O filme começa com chocantes imagens de um tsunami atingindo um balneário, e depois acompanha as vidas de três pessoas moradoras de Londres, Paris e San Francisco cujos destinos convergem.

O roteiro é de Peter Morgan, que desta vez deixa o foco político de duas obras recentes: "Frost/Nixon" e "A Rainha."

"Hereafter" é o nono filme que Eastwood dirige em nove anos, desde uma guinada que fez o antigo ator de faroestes se tornar um dos mais respeitados cineastas dos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aos 80 anos, o diretor diz não pensar muito no tema "vida após a morte."

"Todo mundo tem seu palpite a esse respeito", disse ele ao Toronto Star. "Eu não estive lá antes. Não pretendo ir lá antes da minha hora."

As primeiras resenhas sobre o filme foram díspares. Para Roger Ebert, do Chicago Sun-Times, "Eastwood fez um filme para pessoas sensíveis e inteligentes, que são naturalmente curiosas sobre o que acontece quando cai o pano."

Já a Variety considerou o filme "desigual, mas absorvente", e acrescentou que Eastwood "se desloca num território novo e arriscado com a graça de antigamente e com um cinema clássico vigoroso ... ele dança logo à beira do ridículo e às vezes nele adentra."

Na pré-estreia, a plateia ficou em êxtase por ver o artista, ganhador de quatro Oscars, no festival pela primeira vez em duas décadas.

"É ótimo estar de volta aqui a Toronto", disse ele ao subir ao palco para apresentar o filme.