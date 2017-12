Clint Eastwood vence 1.º prêmio da temporada do Oscar Letters from Iwo Jima, longa do ator e diretor Clint Eastwood, foi nomeado o melhor filme de 2006 segundo o National Board of Review na quarta-feira, na primeira grande premiação da temporada do Oscar. Helen Mirren foi apontada como a melhor atriz, por sua atuação em A Rainha, enquanto Forest Whitaker venceu o prêmio de melhor ator pelo papel em The Last King Of Scotland. A premiação reuniu votos de 120 profissionais do cinema que assistiram a mais de 250 filmes e pode ser um indicador do que se esperar para a maior honra do cinema mundial, o Academy Awards, entregue em 25 de fevereiro.