Clint Eastwood leva a melhor nas bilheterias com 'Gran Torino' "Gran Torino", filme de Clint Eastwood, foi o filme mais bem-sucedido nas bilheterias da América do Norte neste fim de semana, estabelecendo um novo recorde para o ator e diretor de 78 anos. O drama, que se passa no subúrbio e tem Eastwood no papel de um velho ranzinza que enfrenta os membros de uma gangue, arrecadou cerca de 29 milhões de dólares nos três primeiros dias após a estreia na sexta-feira, informou a distribuidora Warner Bros. Pictures. Até então, a melhor performance de Eastwood nas bilheterias foi "Caubóis do Espaço", que arrecadou 18 milhões de dólares em 2001. Sua mais recente empreitada na direção, "A Troca", conseguiu 9,4 milhões de dólares no primeiro fim de semana de exibição nacional. "Gran Torino" obteve 40,1 milhões de dólares desde que estreou de forma limitada no mês passado. Três novos filmes, todos com as mulheres como público alvo, entraram na lista dos 10 mais bem-sucedidos nas bilheterias, com resultados melhores do que o esperado. "Bride Wars", com Anne Hathaway e Kate Hudson, estreou em segundo lugar, com 21,5 milhões de dólares, seguido por "The Unborn", com 21,1 milhões. O drama "Not Easily Broken", baseado no livro do pastor T.D Jakes, estreou em 9o lugar, com 5,6 milhões de dólares. O filme foi exibido somente em 724 cinemas, enquanto os outros filmes do Top 10 estão sendo exibidos em uma média de 2.950 salas cada um. Depois de duas semanas em primeiro lugar, "Marley & Eu" caiu para a quarta posição, com 11,4 milhões. A saga canina, estrelando Jennifer Aniston e Owen Wilson, arrecadou 123,7 milhões de dólares até agora. Apesar dos negócios terem sido atrapalhados pelo mau tempo no Leste e no Meio-Oeste do país, o total de vendas de ingressos subiu pelo terceiro fim de semana consecutivo, 14 por cento a mais do que os 148 milhões do mesmo período do ano passado, de acordo com a empresa Media By Numbers.