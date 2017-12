Clint Eastwood lembra grupo dos anos 1960 em 'Jersey Boys'

O diretor Clint Eastwood viu três versões do musical vencedor do Tony Awards antes de escolher o elenco da adaptação para o cinema de Jersey Boys, que acompanha a ascensão do grupo vocal pop dos anos 1960 The Four Seasons das ruas da pesada de New Jersey ao topo das paradas de sucesso.

Com canções como Sherry, Rag Doll, Dawn e Big Girls Don’t Cry, do conto de fada da luta do grupo para superar suas origens humildes, Jersey Boys ganhou quatro Tonys, incluindo o de melhor musical, em 2006.

Eastwood, de 84 anos, sabia que encontrar os atores certos era a chave para transformar o musical de sucesso, uma das mais prolongadas permanências nos palcos da Broadway, no filme que entrou em cartaz nos Estados Unidos na sexta-feira e estreia no Brasil na quinta, dia 26.

“Escolher o elenco foi uma das coisas mais importantes para mim, depois de escrever”, disse numa coletiva à imprensa Eastwood, por duas vezes vencedor do Oscar por Os Imperdoáveis e Menina de Ouro.

“Se você escolhe o elenco certo, as coisas correm fácil, mas se não escolhe, vai enfrentar muitas dificuldades.” Em vez de optar por nomes conhecidos de Hollywood, Eastwood recorreu ao teatro para encontrar seus astros. John Lloyd Young recria seu papel vencedor do Tony como o cantor Frankie Valli, cujo falsete de tenor levou a banda para o sucesso; Erich Bergen, como o compositor e tecladista Bob Gaudio, que compôs muitos dos sucessos do grupo, e Michael Lomenda, como o baixista Nick Massi, repetem seus papéis do teatro.

Vincente Piazza, de Boardwalk Empire, que faz o gerente esquentado e guitarrista principal Tommy DeVito, sabe que a única maneira de sair do bairro é entrar para o Exército, para o crime ou ficar famoso.

Piazza é o único membro da banda que não estava na produção para o palco; Christopher Walken, outro ganhador do Oscar, faz o gângster Gyp DeCarlo, a figura apadrinhadora do grupo e mentor de Valli.

Eastwood gostou do musical e simplesmente tentou “abri-lo, dar-lhe certo realismo” no filme. Num achado incomum, os atores falam diretamente para a câmera, dando insights pessoais ao público.

“É o que mais gosto no filme. É muito inesperado e pode ser um pouco desconcertante no início”, disse Bergen, que numa cena é mostrado assistindo a Eastwood na série de TV Rawhide, dos anos 1960. “Mas acho que isso mobiliza completamente o espectador”, acrescentou. “Mantém o público sentindo como se nós o estivéssemos assistindo. De certo modo, recria a experiência teatral no cinema”, completa ainda.

Clint Eastwood, um aficionado por jazz que dirigiu Bird, de 1988, um filme biográfico sobre o saxofonista Charlie Parker, e produziu um documentário sobre o pianista Dave Brubeck, conhece Valli há muitos anos e era grande fã de The Four Seasons.

“Gosto de fazer filmes que têm música e músicos, e neste caso, cantores”, afirmou Eastwood. “Acho que Can’t Take My Eyes Off You é uma das canções realmente clássicas daquela época e seria uma canção clássica nos anos 40, 50 ou 30, em qualquer tempo.” / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK