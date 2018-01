Clint Eastwood grava novo filme em Veneza

O famoso ator e diretor americano Clint Eastwood causou comoção em Veneza com a gravação de seu novo filme The 15:17 To Paris, baseado no atentado frustrado no trem que fazia a rota Amsterdã-Paris em 2015.

O cineasta, que está gravando na área de Giudecca, foi visitado nesta sexta-feira pelo prefeito da cidade, Luigi Brugnaro, que lhe doou uma bandeira com o brasão da cidade de Marco Polo.

O diretor, de 87 anos, que chegou à Itália no fim de semana passado, obteve a permissão das autoridades da cidade para filmar em locais muito disputados pelos turistas, como o Grande Canal, a praça São Marcos e outros famosos canais.

O último filme do premiado cineasta, que ganhou o Oscar por Menina de Ouro em 2004, conta a façanha protagonizada por três americanos - dois soldados e um estudante - que conseguiram desarmar um jovem marroquino que se preparava em um trem para atirar com um fuzil nos passageiros - fato ocorrido em 21 de agosto de 2015.

A história dos três americanos, amigos de infância que estavam de férias na Europa e que impediram um massacre, inspirou Eastwood, ator e diretor famoso na Itália por suas atuações nos "spaghetti western" (produções de faroeste feitas na Itália) de Sergio Leone nos anos 1960.

Alek Skarlatos, Spencer Stone e Anthony Sadler se converteram em heróis ao conseguir frustrar um atentado no Thalys, trem que liga Amsterdã a Paris.

O então presidente Barack Obama elogiou os "atos heroicos" dos três, que apoiados por um britânico e um francês, conseguiram controlar o suspeito, fortemente armado.