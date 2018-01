Clint Eastwood entrega Oscar a Ennio Morricone Clint Eastwood ouve a música e diz eu estou neste filme Por um Punhado de Dólares, de Sergio Leone, que foi meu primeiro filme como protagonista e uma das razões pelas quais o filme deu certo foi a originalidade da trilha sonora. Ele já fez 400 trilhas sonoras e foi indicado cinco vezes para o Oscar, por Até que a Academia, com sabedoria, decidiu dar a ele o Oscar merecido. Vamos ouvir as músicas que ele compôs para os filmes Cinzas no Paraíso, Três Homens em Conflito, O Bom, o Mau e o Feio, A Missão, Investigação Sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, Bugsy, entre outros. Em seguida, Céline Dion, também ganhadora do Oscar de melhor canção do filme Titanic (1979), interpretou uma das canções de Era Uma Vez na América, em homenagem a Morricone, que entra no palco é aplaudido de pé por toda a platéia. Morricone agradece à Academia e às pessoas que quiseram prestar a ele sua homenagem, aos diretores que me deram confiança por que não estaria aqui sem eles. E também a todos os artistas que nunca receberam essa honra ainda que trabalhem com toda dedicação e talento. Emocionado, ele diz que o Oscar não é um ponto de chegada, mas de partida para continuar compondo a serviço do cinema e antes ao meu serviço. "Dedico este Oscar à minha mulher Maria que esteve junto comigo por todos esses anos".