Clint Eastwood e Woody Allen vão estrear filmes em Cannes Clint Eastwood e Woody Allen estarão entre os diretores norte-americanos de renome presentes no Festival de Cinema de Cannes deste ano, onde Hollywood também estará em destaque com a estréia mundial da mais recente aventura de Indiana Jones. Os organizadores anunciaram nesta quarta-feira a lista dos filmes da 61a edição do maior festival de cinema do mundo, que acontecerá entre 14 e 25 de maio. Eles afirmaram que sentem a sensação de que "um novo ciclo está começando", após o elogiado sucesso do evento do ano passado. "Vocês não devem ter deixado de perceber que o processo de seleção foi longo, complicado e difícil", disse na quarta-feira o diretor do festival, Thierry Fremaux, em uma coletiva de imprensa que chegou a ser adiada na semana passada. Fremaux disse que a presença de Steven Spielberg e dos astros de "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", que fará sua estréia fora da competição principal, vai assegurar "um tapete vermelho magnífico". Harrison Ford, Cate Blanchett e George Lucas devem juntar-se a Spielberg nos degraus da entrada do Palais des Festivals, garantindo os flashes e o glamour do festival. Os fãs que devem lotar a Croisette também estarão ansiosos por ver Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Javier Bardem, que protagonizam "Vicky Cristina Barcelona", de Woody Allen. Mas não devem faltar nomes conhecidos também na competição principal. SODERBERGH VENCE CORRIDA CONTRA O TEMPO O filme de Clint Eastwood, "The Changeling", em que Angelina Jolie é uma mulher que procura seu filho desaparecido na Los Angeles dos anos 1920, faz parte de uma competição que também inclui trabalhos Steven Soderbergh e Wim Wenders, vencedores da Palma de Ouro em anos anteriores. Soderbergh, que recebeu o prêmio máximo de Cannes em 1989 por "Sexo, Mentiras e Videoteipe", ganhou uma corrida contra o tempo para concluir seu épico "Che", de quatro horas de duração, sobre o revolucionário Ernesto "Che" Guevara. Wenders, que ganhou a Palma de Ouro em 1984 por "Paris, Texas", retorna ao festival este ano com "The Palermo Shooting", uma história de amor estrelada por Dennis Hopper e a atriz italiana Giovanna Mezzogiorno. Dois filmes acrescentarão ao festival um toque do clima político conturbado da Itália: "Gomorra", a visão dirigida por Matteo Garrone da Camorra, a máfia napolitana, e "Il Divo", de Paolo Sorrentino, sobre o grande sobrevivente da política italiana, Giulio Andreotti. Da América Latina surgem quatro diretores. Os brasileiros Walter Salles e Daniela Thomas, com o filme "Linha de Passe", e os argentinos Pablo Trapero, com "Leonera", e Lucrecia Martel, com "La Mujer Sin Cabeza". Da Ásia, Jian Zhangke, um dos líderes da nova geração do cinema chinês, vai exibir "24 City", seu estudo mais recente sobre as reviravoltas provocadas pela expansão econômica veloz da China. Fora da competição principal, estão dois dos astros mais carismáticos e problemáticos dos esportes: "Tyson", de James Toback, e "Maradona", de Emir Kusturica. O ator brasileiro Matheus Nachtergaele também participa do festival, na importante sessão "Un Certain Regard", com o filme que marca sua estréia como diretor e roteirista, "A Festa da Menina Morta". O júri da competição é presidido por Sean Penn e inclui os atores Natalie Portman, Sergio Castellitto e Alexandra Maria Lara, além dos diretores Rachid Bouchareb, Alfonso Cuaron e Apichatpong Weerasethakul.