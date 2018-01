Clint Eastwood deve gravar filme sobre voluntária sequestrada na Somália

LONDRES - Os estúdios Warner Bros. adquiriram os direitos cinematográficos de Impossible Odds, uma autobiografia coescrita por Jessica Buchanan, a voluntária americana que foi sequestrada na Somália em 2011 e que foi liberada pelos Estados Unidos 93 dias depois.

Segundo a edição digital da revista Variety, o diretor Clint Eastwood, que ainda entrará em cartaz com Sully: O Herói do Rio Hudson, quer que o projeto seja seu próximo filme.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, autorizou em janeiro de 2012 a operação de resgate de dois voluntários na Somália devido à piora do estado de saúde de um deles, a americana Jessica Buchanan, que tinha 32 anos.

O outro voluntário era o dinamarquês Poul Thisted. Ambos viajaram à Somália para contribuir em trabalhos humanitárias. Um comando das forças especiais da Marinha dos Estados Unidos (SEALS) libertou na Somália os dois voluntários, que foram sequestrados em outubro de 2011 a mão armada por criminosos perto da cidade Galcayo e que pediam um resgate pela libertação.

A operação terminou com a morte dos sequestradores, sem que houvesse nenhuma baixa entre os militares americanos. Brian Helgeland será o encarregado do roteiro, enquanto Greg Silverman e Julia Spiro serão os produtores do filme. Este será o terceiro filme consecutivo de Eastwood sobre personagens reais após Sniper Americano e Sully.