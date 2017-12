'Cleópatra' leva o prêmio de melhor filme em Brasília

O filme Cleópatra, do diretor Julio Bressane, foi o grande vencedor do 40º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Recebido com um misto com um misto de aplausos e vaias após a projeção, o longa do veterano diretor levou o troféu Candango de melhor Filme, melhor atriz (Alessandra Negrini), melhor fotografia, direção de arte, trilha sonora e melhor som. O prêmio de melhor direção foi para a cineasta Laís Bodansky, de Chega de Saudade, fita que também foi premiada como melhor roteiro. Eucir de Souza, de Meu Mundo em Perigo, foi escolhido o melhor ator. Veja a relação de premiados: Melhor Filme - R$ 80 mil Filme: Cleópatra, de Julio Bressane Melhor Direção - R$ 20 mil LAÍS BODANSKY por Chega de Saudade Melhor Ator - R$ 10 mil EUCIR DE SOUZA por Meu Mundo em Perigo Melhor Atriz - R$ 10 mil ALESSANDRA NEGRINI por Cleópatra Melhor Ator Coadjuvante - R$ 5 mil MILHEM CORTAZ por Meu Mundo em Perigo Melhor Atriz Coadjuvante - R$ 5 mil DJIN SGANZERLA por Falsa Loura Melhor Roteiro - R$ 10 mil LUIZ BOLOGNESI por Chega de Saudade Melhor Fotografia - R$ 10 mil WALTER CARVALHO por Cleópatra Melhor Direção de Arte - R$ 10 mil MOA BATSON por Cleópatra Melhor Trilha Sonora - R$ 10 mil GUILHERME VAZ por Cleópatra Melhor Som - R$ 10 mil E ainda Prêmio Dolby: consiste na licença para usar o sistema de som Dolby (equivalente a US$ 4 mil) LEANDRO LIMA por Cleópatra Melhor Montagem - R$ 10 mil RICARDO MIRANDA por Anabazys PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI Anabazys, de Paloma Rocha e Joel Pizini Souza