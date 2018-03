Claudio Marzo é internado no Rio

RIO - O ator Claudio Marzo, de 74 anos, está internado desde o último domingo (8) na Clínica São Vicente, na Gávea (zona sul do Rio), com quadro infeccioso associado a insuficiência renal e enfisema descompensado. Segundo boletim médico assinado pelo clínico geral e cardiologista João Manoel Pedroso, o estado de Marzo é 'estável' e não há previsão de alta.

Marzo já esteve internado na mesma clínica entre os dias 28 e 31 de dezembro passado. Na ocasião, foi diagnosticado com arritmia cardíaca e pneumonia, e permaneceu na UTI. Ele foi liberado horas antes do Réveillon e pode passar a virada do ano em casa.

Em 2013, o ator foi internado três vezes seguidas, em setembro, outubro e novembro, por problemas digestivos - sofreu hemorragias digestivas, apresentou diverticulite e foi submetido a uma cirurgia para retirada de pólipos. Em fevereiro do mesmo ano ele havia sido internado com pneumonia e infecção respiratória.