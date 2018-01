Claudio Marzo atuou em vários filmes, confira trailers de alguns desses trabalhos

Nascido em São Paulo, Claudio Marzo fez inúmeros trabalhos para a televisão, como as novelas A Moreninha (1965), Véu de Noiva (1969), Irmãos Coragem (1970), Pantanal (1990) e Mulheres Apaixonadas (2003), por isso mesmo seu rosto ficou mais conhecido na telinha. Mas sua atuação no cinema também foi marcante, com trabalhos em diversos filmes, como

O Homem Nu (1965).

Veja alguns trailers de filmes com o ator Claudio Marzo.