Clássico 'O Mágico de Oz' será exibido em alta definição

Em 1939, concorriam ao Oscar grandes diretores de Hollywood - John Ford, Frank Capra, William Wyler, Sam Wood. Dois deles - Ford e Capra - já haviam vencido o prêmio da Academia (por O Delator e Aconteceu Naquela Noite). Concorriam de novo por No Tempo das Diligências/ Stagecoach, marco fundador do western como arte, e A Mulher Faz o Homem. Você sabe que são cinco indicados para o prêmio de direção. O quinto era Victor Fleming, o que venceu.

Há controvérsia porque, naquele ano, Fleming concorria por …E o Vento Levou. Venceu nas categorias de filme e direção, e o épico romântico sobre a derrocada do Sul escravagista ganhou também em outras categorias. Outro filme creditado a Victor Fleming estava entre os finalistas - O Mágico de Oz. A controvérsia é que, embora sejam dois filmes viscerais de Hollywood - e coerentes, do ponto de vista do tema, apesar da diversidade das histórias e gêneros -, nenhum deles foi realmente 'dirigido' pelo cineasta. Fleming foi um dos realizadores, e o que levou os créditos, mas ...E o Vento Levou é o supra-sumo do filme do produtor (David Selznick) e O Mágico de Oz, de estúdio (a Metro).

O Mágico de Oz terá sessão especial nesta terça, 27, às... Corra para garantir seu ingresso. Leve as crianças - elas vão adorar os Munchkins, anões da história. Baseado no romance infantil de L. Frank Baum, escrito no final do século 19, O Mágico de Oz virou referência - como musical e conto de fadas. A história começa em branco e preto e mostra como a garota Dorothy é levada por um ciclone para o mundo colorido de Oz. Ela passa o filme procurando o tal mágico, para poder voltar à sua casa, em Kansas. Na abertura, tudo o que a irrequieta Dorothy não quer é sua casa. É preciso que ela caias no mundo, e se perca, para que valorize sua origem. Em ...E o Vento Levou, Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) também faz todo um percurso até voltar para Tara. Ambos os filmes são definidores do tema da volta ao lar como paradigma de Hollywood - com a segunda chance, que também está na essência nas histórias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo ajudou a construir a mitologia de O Mágico de Oz. Dorothy e seu cão encontram o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, que a acompanham em sua jornada. Todos esperam que o Mágico de Oz resolva seus problemas. Seguem pela Estrada de Tijolos Amarelos, e Dorothy usa os sapatos vermelhos de rubi que... Veja, se é que já não viu, para saber como ela os consegue. Judy, que já era uma estrela infanto-juvenil, representa com os seios presos por uma cinta, para parecer criança. E canta Over the Rainbow, Além do Arco-Íris, um clássico. O filme tem a bruxa boa e a má. E tem o mágico, vamos colocar com minúscula porque ele... Algumas falas são imorredouras - 'Eu sou um bom homem, mas um péssimo mágico", diz Frank Morgan. E a melhor - "Corações nunca vão ser práticas até serem feitos de material inquebrável."

Serviço - Clássicos Cinemark:

Horário: 3ª (27) 20h

Preço: variam de R$ 4 a R$ 16

Salas

Niterói (RJ)

Plaza Niterói Niterói - Rua XV de Novembro, 8

Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo Praia Shopping - Praia de Botafogo, 400

Downtown - Av. das Américas,500

São Paulo (SP)

Cidade São Paulo - Av. Paulista, 1.230

Eldorado - Av. Rebouças, 3.970

Iguatemi São Paulo - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232

Market Place - Av. Dr. Chucri Zaidan, 920

Metrô Santa Cruz - Rua Domingos de Morais, 2.564

Mooca Plaza - Rua Cap. Pacheco E Chaves, 313

Pátio Higienópolis - Av. Higienópolis, 646

Aracaju (SE)

Shopping Jardins - Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215

Belo Horizonte (MG)

Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6.061

Brasília (DF)

Pier 21 - S.C.E. Sul, Trecho 2

Campinas (SP)

Iguatemi Campinas - Av. Iguatemi, 777

Campo Grande (MS)

Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4.909

Curitiba (PR)

Shopping Mueller - Av. Candido de Abreu, 127

Florianópolis (SC)

Floripa Shopping - Rodovia Virgilio Várzea, 587

Foz do Iguaçu (PR)

Shopping Catuí Palladium - Av das Cataratas, 3570 - Vila Yolanda

Goiânia (GO)

Flamboyant - Av. Jamel Cecilio, 3.300

Londrina (PR)

Boulevard Londrina Shopping - Av. Theodoro Victorelli, 150

Mogi das Cruzes (SP)

Mogi Shopping - Av Vereador Narciso Yague Guimarães 1001

Natal (RN)

Midway Mall Natal - Av. Bernardo Vieira, 3.775

Porto Alegre (RS)

Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

Recife (PE)

RioMar - Av. República do Líbano, s/nº

Salvador (BA)

Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, 2.915

Santos (SP)

Praiamar Shopping - Rua Alexandre Martins, 80

São Caetano do Sul (SP)

ParkShopping São Caetano - Alameda Terracota, 545

São José dos Campos (SP)

Colinas Shopping - Av. São João, 2.200

Uberlândia (MG)

Shopping Uberlândia - Av. Paulo Gracindo, 15

Varginha (MG)

Via Café Garden Shopping - Rua Humberto Pizzo, 999

Vila Velha (ES)

Shopping Vila Velha - Rua Luciano das Neves, 2418

Vitória (ES)

Shopping Vitória -Av. Américo Buaiz, 200