Clássico dos cinemas, 'Gremlins' ganham versão em blue-ray

É o mais belo dos pets. Parece um bichinho de pelúcia, com aqueles grandes olhos de cão sem dono. Chama-se Gizmo e pertence a uma espécie chamada de ‘Mogwai’. Mas, com ele, o dono de Gizmo - Billy - recebe a advertência - “Não deixe que ele se molhe, mantenha-o longe da luz forte e nunca - nunca! - lhe dê comida após a meia-noite.” Como, por fatalidade, Billy transgride as três normas e o inofensivo Gizmo multiplica-se, dando origem aos gremlins. O que Gizmo, e os mogwais, têm de bonzinhos, os gremlins têm de predadores.

Completam-se 30 anos da fantasia produzida por Steven Spielberg e dirigida por Joe Dante. Gremlins, o filme, está saindo em versão remasterizada. O Blu-Ray comemorativo inclui extras como making of e um documentário sobre como eles foram criados. E mais - dois motion comics do álbum de 1984. Tudo isso faz do lançamento um atraente item de colecionador. Considerando-se a proximidade do Natal, é um ótimo presente. Mas - saiba - não existe nada menos natalino do que o filme de Dante.

Zach Galligan e Phoebe Cates formam o casal de protagonistas, ambos teens. Zach, como Billy, ganha Gizmo e, depois de transgredir as normas, seu pesadelo é tentar impedir que as criaturinhas selvagens destruam a pequena cidade. Os signos natalinos são alvos preferenciais de Dante, isso é, dos gremlins. Hoje, o filme seria considerado incorreto e certas cenas talvez fossem vetadas. Tem a velhinha tetraplégica que usa um sistema de elevador para se locomover dentro da casa. O que os gremlins fazem com o artefato não está no gibi. Lançada longe, a pobre velhinha vai parar... Veja para saber onde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E os gremlins são cinéfilos. Invadem um cinema e se divertem assistindo a... Branca de Neve e os Sete Anões. Antes disso, na casa de Billy, são entrevistas na TV cenas do clássico natalino A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra, mesmo que a prática dos danadinhos seja desfazer tudo aquilo que a Hollywood dourada estava vendendo. Gremlins pertence à fase em que os críticos ainda gostavam de comparar Spielberg a Peter Pan. Como produtor e diretor, ele seria o porta-voz da Hollywood infantilizada, que se recusava a crescer. Spielberg não apenas amadureceu como autor. Politizando-se, fez uma trilogia informal altamente reflexiva sobre a ‘América’ pós-11 de Setembro - O Terminal, Munique e Guerra dos Mundos. Mas nunca desistiu de alternar filmes ‘sérios’ com divertimentos. As séries Indiana Jones e Jurassic Park que o digam, ou comprovem.

Como produtor, no começo dos anos 1980, Spielberg apadrinhou não apenas Joe Dante como Richard Donner (Os Goonies) e Barry Levinson (O Enigma da Pirâmide, seu jovem Sherlock Holmes). É importante lembrar que foram escritos por Chris Columbus, que depois virou diretor - e fez os primeiros Harry Potter, além de Esqueceram de Mim 1 e 2. Spielberg, na época, chegou a dizer que os gremlins não eram violentos de verdade - sugeriu que eles seriam o ‘Id’ de Walt Disney. O ator Hoyt Axton, que faz o pai de Billy - e presenteia o filho com o mogwai, deu outra definição. Disse que os gremlins eram ETs com dentes. Por falar em dentes, Columbus revelou qual foi sua fonte de inspiração.

Antes de ganhar rios de dinheiro formatando séries de sucesso, ele morava num apartamento não só minúsculo como velho e infestado de ratos. Seu pânico sempre foi acordar com um dos ratos lhe roendo os dedos. A ideia o perseguia, e ele a exorcizou criando os gremlins. Dante, que foi cria de Roger Corman, exercitou-se no terror com Piranha. Se há uma coisa de que ele sempre gostou foram de dentes afiados.

GREMLINS

Edição definitiva de 30 anos. EUA, 1984. Dir. de Joe Dante, com Zach Galligan, Phoebe Cates. Blu-Ray da Warner.R$ 49,90.