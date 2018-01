Clássico da Disney, 'Aladdin' pode ganhar versão com atores reais

O diretor britânico Guy Ritchie está em negociações com a Disney para dirigir a versão com atores reais de Aladdin. A informação é do site especializado The Wrap.

Ex-marido de Madonna, ele ficou conhecido pelos filmes Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998) e Snatch: Porcos e Diamantes (2000), além de ter dirigido duas produções da franquia Sherlock Holmes, em 2009 e 2011.

A animação da Disney Aladdin conta a história de um jovem que encontra um gênio preso a uma lâmpada mágica e tem direito a três pedidos. No filme da Disney, Robbin Williams deu vida ao personagem Gênio. O jovem Aladdin usa então os poderes do Gênio para conquistar a princesa Jasmine. Lançada em 1992, a animação da Disney foi líder de bilheteria naquele ano e levou duas estatuetas do Oscar por sua trilha sonora.

A versão com atores reais de Aladdin ainda não tem data para ser lançada e nem elenco definido.