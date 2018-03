'Cisne Negro' ganha 4 prêmios Spirit

LOS ANGELES - Cisne Negro se tornou neste sábado, 26, o principal vencedor da 26ª edição do Spirit Awards 2011 - considerado o Oscar do cinema independente, - ao conseguir quatro prêmios: melhor filme, melhor diretor (Darren Aronofsky), melhor atriz (Natalie Portman) e melhor fotografia (Matthew Libatique).

A estatueta de melhor ator foi para James Franco (127 Horas), que neste domingo, 27, será mestre de cerimônias junto com Anne Hathaway na 83ª edição dos prêmios Oscar.

Os prêmios destinados a melhor ator e atriz coadjuvante foram para John Hawkes e Dale Dickey, ambos por Inverno da Alma, que concorria como filme favorito com sete indicações. Minhas Mães e Meus Pai levou o prêmio de melhor roteiro, obra de Stuart Blumberg e Lisa Cholodenko.

O prêmio John Cassavetes, entregue ao melhor filme feito com menos de US$ 500 mil de orçamento, foi para Daddy Longlegs, enquanto o título de melhor filme estrangeiro foi para o britânico O Discurso do Rei, favorito ao Oscar graças a suas 12 indicações.

Os famosos prêmios ao melhor cinema independente retornaram este ano à praia de Santa Monica, sua localização habitual após a mudança de localização, para o centro de Los Angeles, em 2010.