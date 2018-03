'Círculo de Fogo' alcança 'Pantera Negra' na bilheteria do fim de semana nos EUA

Depois de semanas de especulações sobre qual filme poderia conter o impressionante sucesso de Pantera Negra, Círculo de Fogo: A Revolta ficou em primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas.

Círculo de Fogo: A Revolta, da Universal e da Legendary, conseguiu um fim de semana respeitável de 28 milhões de dólares em 3.708 locais de exibição. O filme de batalha de monstros obteve uma resposta crítica mista, com 46 por cento de aprovação no Rotten Tomatoes. Embora tenha começado com uma estreia mais suave do que o primeiro filme da franquia de Guillermo del Toro, Círculo de Fogo, que arrecadou 37 milhões de dólares em julho de 2013, a sequência foi suficiente para destronar Pantera Negra em seu sexto fim de semana.

Steven S. DeKnight co-escreveu e dirigiu Círculo de Fogo: A Revolta com um orçamento de 150 milhões de dólares. O original, estrelado por Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Charlie Hunnam e Robert Kazinsky, arrecadou 411 milhões nas bilheterias mundiais, graças a uma forte presença internacional, especialmente na China, onde fez 112 milhões de dólares, em contraste com 101,8 milhões nos Estados Unidos.

Mesmo assim, em seu sexto fim de semana, Pantera Negra continua a ser uma potência, ocupando a segunda posição com 17 milhões de dólares em 3.370 locais. Até o momento, o filme da Marvel arrecadou 631 milhões de dólares, tornando-se a quinta maior bilheteria doméstica de todos os tempos, à frente de Os Vingadores.

“Tinha que acontecer em algum momento, e Círculo de Fogo: A Revolta agora tem o mérito de ser o filme que assumiu a posição de Pantera Negra como rei da bilheteria do fim de semana”, disse Paul Dergarabedian, analista da comScore. “O mais recente filme de super-heróis da Disney tem sido uma maravilha absoluta, mantendo-se no primeiro lugar por cinco semanas, enquanto sobe nos rankings de todos os tempos e agora é o quinto filme de maior bilheteria da história da América do Norte e ocupa o décimo segundo lugar globalmente após apenas 38 dias nos cinemas.”

Enquanto isso, Eu Só Posso Imaginar, da Roadside Attraction e da Lionsgate, continua com força em seu segundo fim de semana, com 13 milhões de dólares arrecadados em 2.253 locais. Baseado na história por trás da canção cristã I Can Only Imagine, o filme arrecadou um total até agora 38 milhões de dólares.

Também foi lançada neste fim de semana a comédia de animação da Paramount Pictures e da MGM Sherlock Gnomes, que arrecadou 10 milhões de dólares em 3.662 locais. Isso é significativamente menos do que as estimativas iniciais de entre 13 milhões e 18 milhões de dólares.

A sequência de Gnomeu & Julieta, de 2011, que rendeu 194 milhões de dólares em todo o mundo, mostra o detetive Sherlock Gnomes e seu ajudante, Gnome Watson, investigando o misterioso desaparecimento de outros gnomos de jardim. Dirigido por John Stevenson e produzido por Elton John, o filme apresenta as vozes de James McAvoy, Emily Blunt, Chiwetel Ejiofor, Mary J. Blige e Johnny Depp.