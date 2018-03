'Círculo de Fogo: A Revolta' acaba com reinado de 'Pantera Negra' nos EUA

A estreia de Círculo de Fogo: A Revolta nos cinemas americanos durante o fim de semana arrecadou US$ 28 milhões, um número abaixo das expectativas da Universal Pictures, mas suficiente para acabar com o reinado de Pantera Negra.

Círculo de Fogo: A Revolta, que custou US$ 150 milhões, ficou abaixo da estreia em 2013 da primeira parte, dirigida por Guillermo del Toro, com US$ 37,3 milhões, segundo números publicados nesta segunda-feira pelo site especializado Box Office Mojo.

John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi e Adria Arjona são os protagonistas desta história que volta a colocar criaturas surgidas das profundezas do oceano diante de enormes robôs que são a última esperança da humanidade.

Por sua vez, Pantera Negra, que permaneceu no mais lugar alto da bilheteria americana por cinco semanas, caui para segundo lugar, com US$ 16,7 milhões.

Trata-se do filme de Marvel de maior sucesso nos EUA, com mais de US$ 600 milhões arrecadados.

O filme de Ryan Coogler conta com Chadwick Boseman, Danai Gurira, Michael B. Jordan e Lupita Nyong'o no elenco.

No terceiro lugar aparece o drama I Can Only Imagine, com US$ 13,8 milhões em sua segunda semana em cartaz e uma queda unicamente de 19,1% com relação à estreia.

J. Michael Finley e Dennis Quaid lideram o elenco deste filme que conta a história por trás da bem-sucedida canção "I Can Only Imagine", do grupo de pop-rock cristão MercyMe.

O quarto lugar foi para o estreia do filme de animação Sherlock Gnomes, com 10,6 milhões de dólares.

A primeira entrega, Gnomeo & Juliet, alcançou os 25,4 milhões de dólares na sua estreia em 2011.

Sherlock Gnomes e o Mistério do Jardim, que conta com as vozes de James McAvoy, Emily Blunt, Chiwetel Ejiofor, Maggie Smith, Michael Caine e Johnny Depp na versão original, narra como o célebre detetive Sherlock Gnomes investiga a misteriosa decorações de adornos de jardim muito queridos na comunidade.

Por fim, Tomb Raider somou US$ 10,4 milhões.

Aicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins e Kristin Scott Thomas protagonizam esta nova adaptação, que explora as origens da heroína enquanto investiga as razões que levaram ao desaparecimento de seu pai.