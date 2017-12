Cinzas de ator de <I>Star Trek</I> são enviadas ao espaço De certa forma, o ator James Doohan, da série Star Trek, teve neste sábado, 28, finalmente cumprido seu sonho de viajar para o espaço após o lançamento de suas cinzas de um foguete sideral junto com o os restos de outras 200 pessoas. Os restos mortais do ator de origem canadense que morreu em julho de 2005 foram disparados em direção ao espaço suborbital em um pequeno foguete que partiu de uma região desértica próxima à localidade de Truth or Consequences, no Novo México. Centenas de pessoas aplaudiram o lançamento do foguete, no qual viajavam também cinzas do astronauta Gordon Cooper, que visitou pela primeira vez o espaço em 1963. Cooper morreu em 2004 aos 77 anos. A responsável por organizar o vôo foi a Space Services, uma empresa com sede em Houston, Texas, que cobra US$ 495 para enviar parte das cinzas de uma pessoa para o espaço Suborbital. A empresa pretendia lançar as cinzas de Doohan há dois anos, mas o projeto foi adiado por causa de problemas técnicos. Os funerais siderais fazem parte de uma crescente gama de negócios espaciais, que incluem desde o lançamento de objetos pessoais além da órbita terrestre que depois são devolvidos a seus donos com um certificado, até os planos para criar hotéis no espaço.