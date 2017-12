'Cinquenta Tons Mais Escuros' ganha primeiro trailer; assista

Cinquenta Tons Mais Escuros, sequência de Cinquenta Tons de Cinza, ganhou seu primeiro trailer na manhã desta terça-feira, 14. No vídeo, Christian Grey (Jamie Dornan) tenta reconquistar Anastasia Steele (Dakota Johnson). O longa deve chegar aos cinemas brasileiros em fevereiro de 2017.

Baseado na série best-seller de E.L. James, a mocinha exige outro acordo para dar uma nova chance ao misterioso protagonista. Os dois voltam a viver seu romance, mas figuras do passado de Grey passam a assombrar Ana.

Lançado em 2015, Cinquenta Tons de Cinza arrecadou mais de US$ 570 milhões no mundo todo. No Brasil, o filme conseguiu levar cerca de 6,5 milhões de pessoas aos cinemas.