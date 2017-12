'Cinquenta Tons de Cinza' vai estrear no Festival de Berlim

Cinquenta Tons de Cinza, a esperada adaptação para o cinema do best-seller mundial, tem a estreia marcada para a próxima Berlinale, o Festival de Cinema de Berlim, no dia 11 de fevereiro de 2015, de acordo com um comunicado oficial divulgado pelo evento.

Escrito por E. L. James, o livro foi traduzido para 51 línguas. O filme é dirigido por Sam Taylor-Johnson (O Garoto de Liverpool) e produzido por Michael De Luca, Dana Brunetti e pela própria E. L. James. O roteiro é de Kelly Marcel.

Os protagonistas serão interpretados por Jamie Dornan (Maria Antonieta) e Dakota Johnson (A Rede Social). Cinquenta Tons de Cinza vai passar uma vez durante a Berlinale.

Veja o trailer legendado: