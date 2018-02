Cinesesc apresenta filmes de Hitchcock nesta sexta-feira

Durante dez dias, o Cinesesc vai apresentar a mostra Hitchcock, que já passou pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Entre os filmes exibidos, estão clássicos como Os Pássaros, Psicose, Janela Indiscreta entre outros, e produções menos conhecidas do grande público como A Dama Oculta, Os 39 Degraus, Um Casal do Barulho e outros.

No dia 16, o maestro Julio Medaglia faz a palestra 'O som como personagem: a trilha sonora e os filmes de Hitchcock, seguida da exibição do filme mudo 'Chantagem e Confissão', que será acompanhada do som do DJ Nepal. Os ingressos custam R$ 4.

Na palestra, Medaglia vai falar sobre a função e características da trilha sonora numa narração audiovisual (cinema/teatro/TV), com foco nas trilhas de Bernard Herrmann, cujo centenário de nascimento ocorreu em junho deste ano. Considerado pela maioria dos cineastas e críticos como o mais criativo e revolucionário autor de música para cinema, Herrmann foi parceiro fundamental de Alfred Hitchcock na criação do universo singular do diretor.

Confira a programação abaixo

sexta-feira, 08/07

19h - Rebecca, a mulher inesquecível, 130min, 35mm, 14 anos

21h30 - Ladrão de casaca, 106min, 35mm, 14 anos

sábado, 09/07

19h - Os pássaros, 119min, 35mm, 14 anos

21h30 - Psicose, 109min, 35mm, 14 anos

domingo, 10/07

19h - O terceiro tiro, 99 min, 35mm, 14 anos

21h30 - Disque M para matar, 105min, 35mm, 16 anos

segunda-feira, 11/07

19h - A Dama oculta, 97min, 35mm, 14 anos

21h30 - Interlúdio, 101min, 35mm, livre

terça-feira, 12/07

19h - Um casal do barulho, 95min, 35mm, livre

21h30 - Pacto sinistro, 103min, 35mm, 16 anos

quarta-feira, 13/07

19h - Os 39 degraus, 86min, 35mm, livre

21h30 - A sombra de uma dúvida, 108min, 35mm, 14 anos

quinta-feira, 14/07

19h - Trama macabra, 121min, 35mm, 14 anos

21h30 - O homem que sabia demais (1956), 120min, 35mm, Livre

sexta-feira, 15/07

19h - Festim diabólico, 80min, 35mm, Livre

21h30 - Janela indiscreta, 112min, 35mm, 12 anos

sábado, 16/07

19h - Frenesi, 116min, 35mm, 12 anos

21h30 - Chantagem e confissão - versão muda, 84min, 35mm, 14 anos - sessão com acompanhamento musical de DJ

domingo, 17/07

19h - Correspondente estrangeiro, 120min, 35mm, 14 anos

21h30 - Intriga internacional, 136min, 35mm, 12 anos

Mostra Hitchcock

De 08 a 17 de julho

Cinesesc

rua Augusta, 2075

Cerqueira César

11 3087-0500

fax: 11 3087-0501