Cinesala Sabesp muda de nome e comando e vira apenas Cinesala

Após quatro anos de parceria com a Sabesp, terminou o contrato de patrocínio do cinema, que a partir de agora vai adotar o nome Cinesala, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 30. Localizado na rua Fradique Coutinho, 361, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, o local funciona como cinema de rua desde 1962 e, ano passado, passou a ser gerido pelo Cinesala, nova empresa de cinemas de SP.

A empresa reformou o cinema com o objetivo de resgatar sua identidade como cinema de rua e ponto de encontro no bairro. O objetivo da empresa, segundo comunicado, é criar cinemas especiais de rua que se caracterizam pela localização, pela programação diversificada e pelo conforto acessível.

O espaço foi reformado com projeto de Marcel Steiner e conta com mobiliário de Ruy Ohtake e Zanine Caldas. No local funciona ainda um café e sorveteria. O cinema reabriu no início de outubro e opera diariamente.

A Cinesala tem como sócios Adhemar Oliveira, Paulo Velasco, Raí Oliveira e Rodrigo Makray.