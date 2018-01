Cinemax exibe filmes com a personagem Cleópatra Jones Após os movimentos por igualdade racial nos anos 60, Hollywood descobriu que havia, não apenas uma consciência negra nos EUA, mas um público afro-americano interessadíssimo em se ver retratado na tela, sem os estereótipos que a supremacia branca havia construído ao longo de décadas. Foi a época dos blaxploitation movies, os filmes com elencos (e muitas vezes diretores) negros, que chegaram a se constituir numa tendência importante - resgatada por Quentin Tarantino, quando fez Jackie Brown com a musa Pam Grier. Tamara Dobson pertence àquela época. Tamara quem? Pouca gente ainda se lembra dessa atriz negra de porte majestático e grande beleza, que interpretou uma personagem emblemática - Cleópatra Jones. Contemporânea de Shaft, o detetive interpretado por Richard Roundtree, Cleópatra Jones era uma agente do governo boa de tiro e de caratê. A TV exibe nesta quinta-feira seus dois filmes - Cleópatra Jones e Cleópatra Jones e o Cassino de Ouro. Ambos passam no Cinemax, o primeiro às 17h15, o segundo, às 19 horas. Cleópatra Jones mostra a heroína às voltas com traficantes. No Cassino de Ouro, direção de Chuck Bail, ela enfrenta sua rival Lady Dragon, interpretada por Stella Stevens, outro ícone da época.