Cinemax exibe documentário com grandes diretores Guarde o título - Edge of the Outside, às 22h15, no Cinemax. Este documentário deve fazer a delícia dos cinéfilos, porque reúne alguns dos maiores diretores do mundo num animado bate-papo com atores que, eventualmente, também são realizadores. Repare nos nomes. Martin Scorsese, Arthur Penn, Peter Falk, Edwards Burns. Eles comentam os próprios trabalhos e avaliam o legado de artistas que foram importantes, como Orson Welles e Stanley Kubrick. Arthur Penn ganhou o Leão de Ouro de carreira no recente Festival de Berlim. Scorsese recebeu o Oscar por Os Infiltrados (que já foi lançado em DVD). Saber o que pensam pode ser tão prazeroso quanto assistir aos melhores filmes que realizaram.