Cinemax exibe belo western de Eron Howard Ron Howard sabia estar acrescentando um fracasso de público à sua carreira, mas convenceu o produtor Brian Glazer de que voltariam a ganhar dinheiro com "O Código Da Vinci". E ele fez "Desaparecidas" pelo prazer de contar essa história sobre mulher que recorre ao pai, do qual vive afastada, para resgatar as filhas seqüestradas por índios, no Velho Oeste. Cate Blanchett e Tommy Lee Jones são os atores e o filme passa às 23h45, no Cinemax. Howard foi ator de um grande western crepuscular de Don Siegel, O Último Pistoleiro, com John Wayne. Ele jurou ao repórter do Estado que não viu O Preço de Um Homem, de Anthony Mann, mas a aspereza da paisagem de seu filme lembra a daquele clássico. É o melhor filme do diretor, fracasso de bilheteria e, no Brasil, só saiu em DVD.